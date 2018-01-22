Задержанные в Саудовской Аравии принцы и миллиардеры согласились заплатить за свою свободу
22 января 2018 16:18
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Номера в отеле зарезервированы до 14 февраля, однако, как утверждает представитель властей, переговоры с арестованными планируется завершить до конца января. Всего королевство намерено получить от арестованных более $100 млрд, указывает агентство.
Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль Моджеб в ответ на критику в свой адрес заявил, что «наступила новая эра борьбы с коррупцией». Изъятие у задержанных денежных средств, недвижимости и ценных бумаг является частью этой борьбы.
Всего по антикоррупционному делу были задержаны порядка 350 человек. Некоторые из них быстро покинули «Ритц Карлтон» и были переведены в статус свидетелей по делу. Остальным пришлось стать узниками гостиницы, в которой они могут пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа, а также боулинга.
В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чиновников — в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди них оказался в том числе племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается в $16,8 млрд. За его свободу власти потребовали около $6 млрд, утверждало издание Wall Street Journal. Согласился ли бизнесмен на эти условия, остается неизвестным.
Аль-Валид через компанию Kingdom Holding Co. владеет долями в Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts. Рыночная стоимость холдинга оценивается в $8,7 млрд,
В конце ноября на свободу вышел принц Митаб бен Абдалла, он заплатил в рамках соглашения с властями более $1 млрд.
11 января власти также заявили о том, что берут под управление строительный конгломерат Suadi Binladin Group, который принадлежал родственникам бывшего главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Информации об арестах ее представителей не поступало.
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