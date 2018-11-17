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За время пожаров в Калифорнии пропало без вести более 1 тысячи человек

17 ноября 2018 23:46
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Число погибших увеличилось до 74 человек.
Число пропавших без вести при лесных пожарах в Калифорнии превысило одну тысячу человек, передает life.ru.

Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа в эфире телеканала ABC.

Хонеа также добавил, что число погибших увеличилось до 74 человек. Ранее Лайф сообщал о 63 жертвах пожаров.

Пожар полыхает на территории Калифорнии с 8 ноября и признан самым разрушительным в истории штата.

Огонь уже уничтожил 12 тысяч строений.

В ряде округов введён режим чрезвычайной ситуации. 
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