За время пожаров в Калифорнии пропало без вести более 1 тысячи человек
17 ноября 2018 23:46
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Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа в эфире телеканала ABC.
Хонеа также добавил, что число погибших увеличилось до 74 человек. Ранее Лайф сообщал о 63 жертвах пожаров.
Пожар полыхает на территории Калифорнии с 8 ноября и признан самым разрушительным в истории штата.
Огонь уже уничтожил 12 тысяч строений.
В ряде округов введён режим чрезвычайной ситуации.
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