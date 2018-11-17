За время пожаров в Калифорнии пропало без вести более 1 тысячи человек

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Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа в эфире телеканала ABC.Хонеа также добавил, что число погибших увеличилось до 74 человек. Ранее Лайф сообщал о 63 жертвах пожаров.Пожар полыхает на территории Калифорнии с 8 ноября и признан самым разрушительным в истории штата.Огонь уже уничтожил 12 тысяч строений.В ряде округов введён режим чрезвычайной ситуации.