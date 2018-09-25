"За считанные минуты". СМИ США предрекли ВМС Украины гибель при конфликте с РФ
25 сентября 2018 23:08
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Автор статьи уверен: если будет конфликт на Азовском море, то украинские корабли будут быстро потоплены, а их база ВМС — моментально уничтожена.
— У Украины есть корабли в Азовском море, а в ближайшие месяцы туда переведут ещё несколько. Российский флот мог потопить эти лодки и уничтожить базу за считаные минуты, — отмечается в The American Conservative.
По данным портала, Киев при поддержке Вашингтона планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы в случае чего "дать ответ" России.
При этом журналист интересуется у американских военных, целесообразно ли посылать на помощь Украине флот США, учитывая, что море является "исторически российским".
22 сентября украинские корабли прошли вдоль крымских берегов, в том числе в исключительной экономической зоне России. Оба корабля вышли из Одессы и направляются в порт Бердянск (Азовское море).
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