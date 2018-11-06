Жёлтая и пахнет вином. В Китае нашли водку двухтысячелетней выдержки
6 ноября 2018 23:58
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— Это 3,5 литра жидкости светло-жёлтого цвета. Она пахнет как вино, — приводит Синьхуа слова директора Института культурных реликвий и археологии в городе Лоян Ши Цзяжэнь. Чтобы точно узнать содержимое напитка, специалисты в лаборатории проведут исследование. Впрочем, это не первая находка алкоголя в Китае. Ранее такую же рисовую водку, но, правда, всего столетней выдержки, нашли в других гробницах периода Западной Хань. По традиции вместе со знатными усопшими хоронили и крепкие напитки.
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