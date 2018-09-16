Жителям швейцарской деревушки будут платить £2 тысячи в месяц просто так

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Более половины жителей Рейнау, которая расположена недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент. Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма невелика. Кассир бакалеи в городе Базель, работающий 42 часа в неделю, зарабатывает около 3,5 тысячи франков в месяц.Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказалось против данной идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельной деревне. Инициатором стала режиссёр Ребекка Паниан. Величина выплаты будет варьироваться от £490 до £1970 в зависимости от возраста получателя.