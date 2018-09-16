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Два года назад идею выплаты базового дохода швейцарцы не поддержали на референдуме.
Жителям швейцарской деревушки будут платить £2 тысячи в месяц просто так
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Новости /  В мире  

Жителям швейцарской деревушки будут платить £2 тысячи в месяц просто так

16 сентября 2018 22:06
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Два года назад идею выплаты базового дохода швейцарцы не поддержали на референдуме.
В небольшой швейцарской деревне Рейнау с населением 1300 человек проведут эксперимент, который для многих является мечтой. Местным жителям будут платить £2 тыс. (более 2,6 тыс. долларов) в месяц в качестве базового дохода вне зависимости от их занятости, сообщает life.ru  со ссылкой наThe Sun.

Более половины жителей Рейнау, которая расположена недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент. Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма невелика. Кассир бакалеи в городе Базель, работающий 42 часа в неделю, зарабатывает около 3,5 тысячи франков в месяц.

Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказалось против данной идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельной деревне. Инициатором стала режиссёр Ребекка Паниан. Величина выплаты будет варьироваться от £490 до £1970 в зависимости от возраста получателя. 
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