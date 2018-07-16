Жители одной из деревень Индонезии напали на ферму по разведению крокодилов и перебили всех животных
16 июля 2018 21:30
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По данным издания, вооруженные ножами, лопатами и молотами люди убили 292 крокодила — от взрослых двухметровых до недавно вылупившихся из яиц малышей.
«Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно», — рассказал The Jakarta Post один из свидетелей случившегося.
По данным Reuters, ферма была создана для разведения редких гребнистых и новогвинейских крокодилов. Глава природоохранного агентства индонезийской провинции Западное Папуа Басар Манулланг заявил, что ферма имела все необходимые разрешения, а напавшие на нее нарушили закон, уничтожив чужую собственность.
По данным Reuters, одним из условий создания крокодиловой фермы в 2013 году было обеспечение безопасности местных жителей.
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