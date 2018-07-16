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Новости /  В мире  

Жители одной из деревень Индонезии напали на ферму по разведению крокодилов и перебили всех животных

16 июля 2018 21:30
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Так они отомстили за родственника, убитого крокодилом.
Жители одной из деревень Индонезии напали на ферму по разведению крокодилов и перебили всех животных, мстя за гибель одного из обитателей деревни, убитого крокодилом, сообщает издание The Jakarta Post. ​Атака на ферму произошла, после того как один из жителей деревни вошел на ее территорию, чтобы нарвать травы для своего скота, и был атакован крокодилом, передает РБК.

По данным издания, вооруженные ножами, лопатами и молотами люди убили 292 крокодила — от взрослых двухметровых до недавно вылупившихся из яиц малышей.

«Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно», — рассказал The Jakarta Post один из свидетелей случившегося.

​По данным Reuters, ферма была создана для разведения редких гребнистых и новогвинейских крокодилов. Глава природоохранного агентства индонезийской провинции Западное Папуа Басар Манулланг заявил, что ферма имела все необходимые разрешения, а напавшие на нее нарушили закон, уничтожив чужую собственность.

По данным Reuters, одним из условий создания крокодиловой фермы в 2013 году было обеспечение безопасности местных жителей.


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