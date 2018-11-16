Жителей Вирджинии терроризируют еноты-алкоголики
16 ноября 2018 23:17
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На енотов пожаловались жители, которые посчитали, что животные подцепили опасный вирус и ведут себя неадекватно. Как оказалось, специалисты не зафиксировали эпидемии бешенства, заметив, что животные просто пьяны. Судя по всему, еноты наелись переспевших яблок в садах штата и опьянели.
По информации местной прессы, полиции пришлось ловить диких животных и несколько часов держать в "вытрезвителе". Когда еноты пришли в себя, их вывезли в лес и отпустили.
В октябре Лайф писал о жителях Миннесоты, которых атаковали птицы. Выяснилось, что из-за ранних заморозков стаи птиц питались забродившими ягодами, а потом пьянели и вели себя неадекватно.
Фото © Pixabay
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