Житель деревни в Индии плюнул на чиновников и вырастил лес сам, теперь они кусают локти

36

Когда-то давно — в 1979 году — в селении Джохат произошло наводнение. Змеи, которых выбросило на песчаный берег реки Брахмапутра, погибли там от жары из-за отсутствия зелени. В те годы Джадав был подростком, но уже понимал, как можно помочь природе.Он обратился к местным властям с идеей высадить в песке деревья, но они его не поддержали. Много ли вы видели деревьев, которые растут в песке? Вот и чиновники забраковали его план. Но Джадав не сдался и решил действовать в одиночку.Лесники ему посоветовали попробовать посадить там бамбук и посмотреть, приживётся ли он. Джадав так и сделал — посадил для начала 20 саженцев, и они прижились. Вслед за бамбуком он решил попробовать высадить другие деревья. Для этого ему пришлось переселиться на песчаный берег и каждый день высаживать там по растению.Через семь лет на пустом берегу разрослась зелень, и только после этого чиновники пересмотрели своё решение. Они связались с Джадавом и предложили ему разработать план по озеленению берега. С их помощью ему удалось высадить более 200 гектаров леса.За сорок лет лес разросся до семи квадратных километров. В нём стали обитать птицы и дикие звери. Джадав видел у себя в гостях уже тигров, носорогов и слонов. Правда, от последних только одни убытки — они затаптывали рисовые поля.После таких успехов Джадав решил не переезжать в город и остался жить в своём лесу. Сейчас он живёт в хижине вместе с женой и детьми. К нему приезжают экологи за советами и каждый раз поражаются, как ему удалось вырастить чудесный лес в пустыне.Но Джадав не считает себя особенным, он абсолютно простой человек и просто не даёт в обиду природу. Его прозвали человеком леса и сняли о нём фильм. Картина так и называется "Человек леса", она победила на кинофестивале в Каннах в номинации "Лучшее документальное кино".Фото: Соцсети