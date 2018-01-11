Жестокое обращение с ракообразными недопустимо, постановило правительство Швейцарии
11 января 2018 01:31
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«Живых ракообразных, в том числе омаров, больше нельзя перевозить на льду или в ледяной воде. Морские животные всегда должны храниться в их естественной среде. Ракообразных необходимо оглушить, прежде чем они будут убиты, а практика погружения живых омаров в [кипящую] воду более не допускается», — говорится в документе.
Новый запрет введен в рамках закона о защите прав животных и вступает в силу в марте.
Швейцария — не первая страна, запретившая держать живых ракообразных на льду.
Похожий закон был принят в июне 2017 года в Италии. Группа защитников прав животных долго судилась с владельцем одного из ресторанов неподалеку от Флоренции, оспаривая допустимость содержания омаров в ледяной воде перед приготовлением их в пищу, дело дошло до Верховного суда. В итоговом постановлении высшего судебного органа Италии не запрещено варить омаров живьем, однако отмечается, что плохое обращение с ними недопустимо.
«Хотя этот конкретный метод приготовления пищи можно считать законным, если признать, что он широко используется, страдания, вызванные содержанием животных до их приготовления в пищу, не могут быть оправданы таким образом», — говорилось в заключении суда (цитата по Reuters).
Помимо правил, которые регламентируют обращение с ракообразными, новый швейцарский закон также вводит полный запрет на ошейники, которые бьют током или издают ультразвуковые сигналы в ответ на лай собаки. Также заводчики щенков в рекламных объявлениях обязуются указывать свой адрес и происхождение животных. Вся информация о них также будет вноситься в централизованную базу данных о собаках.
Закон также обязует продавцов клеток в обязательном порядке сообщать, для каких видов животных они предназначены — это сделано для того, чтобы предотвратить продажу слишком маленьких клеток для крупных животных.
Поправки также разрешают эвтаназию животных, если ветеринары решат, что дальнейшее лечение заболевшего питомца бесполезно и приведет только к большим страданиям.
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