Жертвами вируса-вымогателя уже стали 200 тысяч пользователей в 150 странах

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Об этом заявил директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт. Директор Европола уверен, что ситуация может усугубиться в понедельник, когда люди придут на работу после выходных., директор Европола:— Мы столкнулись с возрастающей угрозой. Число пострадавших от вируса растет, и я беспокоюсь, насколько еще оно поднимется, когда люди придут на работу в понедельник утром и включат свои компьютеры.По словам Уэйнрайта, Европол не знает, кто стоит за кибератаками.Напомним, с 12 мая по всему миру распространяется вирус-вымогатель, блокирующий доступ к компьютеру и требующий выкуп за разблокировку. Предположительно, это вирус WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует данные на ПК и требует от жертвы выкуп за возможность восстановления утерянной информации. В России кибернападению подверглись компьютеры МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон». Хакеры уже смогли заработать более 6,5 тыс. долларов.Фото anews.com