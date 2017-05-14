Жертвами вируса-вымогателя уже стали 200 тысяч пользователей в 150 странах
14 мая 2017 17:29
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Роб Уэйнрайт, директор Европола:
— Мы столкнулись с возрастающей угрозой. Число пострадавших от вируса растет, и я беспокоюсь, насколько еще оно поднимется, когда люди придут на работу в понедельник утром и включат свои компьютеры.
По словам Уэйнрайта, Европол не знает, кто стоит за кибератаками.
Напомним, с 12 мая по всему миру распространяется вирус-вымогатель, блокирующий доступ к компьютеру и требующий выкуп за разблокировку. Предположительно, это вирус WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует данные на ПК и требует от жертвы выкуп за возможность восстановления утерянной информации. В России кибернападению подверглись компьютеры МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон». Хакеры уже смогли заработать более 6,5 тыс. долларов.
Фото anews.com
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