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В окрестностях города много обугленных автомобилей, ферм и лесов. Накануне сгорели порядка 100 домов.
Жертвами лесных пожаров в пригороде Афин стали по меньшей мере 50 человек
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Новости /  В мире  

Жертвами лесных пожаров в пригороде Афин стали по меньшей мере 50 человек

24 июля 2018 23:22
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В окрестностях города много обугленных автомобилей, ферм и лесов. Накануне сгорели порядка 100 домов.
Пожары возникли из-за продолжающейся на протяжении последних нескольких дней жары и сильного ветра, который распространяет огонь неподалеку от греческой столицы. Гражданская оборона страны предупреждает о «худшем сценарии», передает РБК.

Жертвами лесных пожаров в пригороде Афин стали по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает немецкий Handelsblatt.

Ранее власти сообщали о 24 погибших. Однако спасатели обнаружили тела еще 26 человек около города Рафина к востоку от греческой столицы. Информацию об этом подтвердил заместитель главы администрации города Георгиос Кокколис. Еще около 150 человек пострадали.

По предварительным данным, российских туристов среди пострадавших нет, заявили РБК в пресс-службе Ростуризма.

«Мы в тесном контакте с ДСКЦ (департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД России), также с посольством. Были ли отказы [от туров] из-за этого, мы об этом узнаем через какое-то время — и то, если туроператоры нам предоставят эту информацию», — пояснили в пресс-службе.

Как указывает издание, в окрестностях Афин много сожженных автомобилей, обугленных ферм и лесов. Люди спасаются от огня на воде, пересаживаясь на корабли, яхты и рыболовецкие суда. К тушению привлечены более 600 пожарных, однако борьбе с огнем мешает сильный ветер. Накануне, в понедельник, сгорело порядка 500 домов и 200 автомобилей.

Администрации районов на западе и востоке Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где и расположены Афины, — уже объявили чрезвычайное положение. Пожары приняли неконтролируемый характер, констатировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

По словам главы правительства страны, в настоящее время есть три больших очага огня — возле города Каламос, близ Кинеты и рядом с поселением Неос Вутзас. Еще один пожар вспыхнул на острове Крит.

«Мы должны делать все возможное, так как есть граждане, находящиеся в опасности», — сказал он.​ За помощью в ликвидации пожаров Греция обратилась к Евросоюзу.

С начала июля в Греции стоит жаркая погода, столбик термометра порой достигает 40 градусов. Сила ветра доходила до семи баллов по шкале Бофора.


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