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Женщина-полицейский из Далласа застрелила парня, по ошибке зайдя в его квартиру вместо своей

11 сентября 2018 17:20
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До сих пор не известно, как ей удалось попасть в чужую квартиру и почему она применила оружие, не разобравшись в ситуации.
Амбер Гайджер, женщина-полицейский из Далласа, вернулась с 12-часовой смены и по ошибке зашла в чужую квартиру. Увидев "у себя дома" незнакомого чернокожего мужчину, сотрудница полиции открыла стрельбу и лишь после этого догадалась оглядеться по сторонам, передает life.ru.

26-летний Ботэм Джин находился в собственной квартире в Далласе, когда туда вломилась незнакомая женщина и открыла стрельбу. Позже выяснилось, что в него стреляла работница полиции, которая перепутала его дверь со своей. Осознав ошибку, Гайджер немедленно вызвала 911, но спасти Ботэма врачам не удалось — он скончался в больнице.

Интересно, что после случившегося рассеянная женщина-офицер не была задержана, а по информации Fox 4 News, её даже не допросили. До сих пор не известно, как ей удалось попасть в чужую квартиру и почему она применила оружие, не разобравшись в ситуации.

Друзья и близкие погибшего мужчины шокированы его смертью. Сообщается, что мужчина работал в крупной консалтинговой фирме, пел в церковном хоре и никогда не был связан с преступностью.

Спустя несколько дней Амбер Гайджер всё же была задержана. Вероятнее всего, в скором времени ей будет предъявлено обвинение в убийстве. 
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