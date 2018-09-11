Женщина-полицейский из Далласа застрелила парня, по ошибке зайдя в его квартиру вместо своей
11 сентября 2018 17:20
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26-летний Ботэм Джин находился в собственной квартире в Далласе, когда туда вломилась незнакомая женщина и открыла стрельбу. Позже выяснилось, что в него стреляла работница полиции, которая перепутала его дверь со своей. Осознав ошибку, Гайджер немедленно вызвала 911, но спасти Ботэма врачам не удалось — он скончался в больнице.
Интересно, что после случившегося рассеянная женщина-офицер не была задержана, а по информации Fox 4 News, её даже не допросили. До сих пор не известно, как ей удалось попасть в чужую квартиру и почему она применила оружие, не разобравшись в ситуации.
Друзья и близкие погибшего мужчины шокированы его смертью. Сообщается, что мужчина работал в крупной консалтинговой фирме, пел в церковном хоре и никогда не был связан с преступностью.
Спустя несколько дней Амбер Гайджер всё же была задержана. Вероятнее всего, в скором времени ей будет предъявлено обвинение в убийстве.
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