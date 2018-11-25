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"Жена с любовником 10 месяцев пытались меня убить, но я всё равно её люблю"
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"Жена с любовником 10 месяцев пытались меня убить, но я всё равно её люблю"

25 ноября 2018 16:42
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Рэй Везерол из Сануиджа, Англия, прожил со своей женой девять лет, прежде чем оказался на больничной постели, пострадав при её участии.
Рэй Везерол из Сануиджа, Англия, прожил со своей женой девять лет, прежде чем оказался на больничной постели, пострадав при её участии. Хейли в сговоре с любовником и его дочерью в течение десяти месяцев пыталась убить супруга — отравить, утопить, взорвать. Но он выжил и заявил, что всегда будет любить свою избранницу, несмотря ни на что, передает life.ru.

Когда пара поженилась, у Рэя диагностировали рак. По прогнозам, ему оставалось жить 18 месяцев. Но судьба была к нему благосклонна несколько лет. До той поры, пока у 32-летней супруги не появился любовник — лучший друг Рэя Гленн. Именно с ним в течение 10 месяцев она предприняла ряд неудачных попыток избавиться от надоевшего супруга. В итоге дочь Гленна по просьбе любовников выстрелила мужчине в лицо, пишет The Sun.

Но Рэю снова повезло — он остался жив. Узнав об этом, супруга очень расстроилась и посетовала в сообщении, что они снова плохо справились. Заговор вскрылся, и заговорщики получили около 50 лет в тюрьме на троих. А жертва рассказала о том, что происходит у неё на душе.

По словам мужчины, ему многое в жизни пришлось пережить, но он так и не утратил чувства юмора и всё еще очень любит свою жену. Супруга очень опечалил приговор, который ей вынесли, — минимум 15 лет в тюрьме. Но всё равно собирается её ждать, несмотря на непонимание людей. И считает, что жену вовсе не следовало лишать свободы.

"Это прозвучит глупо, но это мой выбор. Я люблю Хейли — так есть и будет всегда. Хотел бы я прожить здесь достаточно долго, чтобы она вернулась в этот дом, где ей и место. Знаю, люди подумают, что я сумасшедший"

53-летний Рэй зол только на своего лучшего друга. Мужчина считает, что именно он сбил его супругу с верного пути, потому что хотел ею завладеть. Теперь таким ужасным образом он потерял единственных близких людей.


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