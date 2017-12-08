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Новости /  В мире  

Ыну несдобровать: Южная Корея выделила деньги на ликвидацию северокорейского лидера

8 декабря 2017 01:46
211
Как сообщает РБК в Твиттере: "Ыну несдобровать: Южная Корея выделила деньги на ликвидацию северокорейского лидера. На них можно купить двухкомнатную квартиру в Москве."

 
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