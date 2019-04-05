Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G

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Накануне вечером три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc., начали предоставлять услуги в сетях пятого поколения.Согласно планам правительства, сети 5G будут изначально доступны в Сеуле и других мегаполисах, а к концу года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов."Правительство намерено приложить все возможности, чтобы стать ведущим игроком в мире в области сетей 5G", — приводятся в пресс-релизе слова министра Ю Ён Мина.Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.