Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
5 апреля 2019 22:36
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Накануне вечером три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc., начали предоставлять услуги в сетях пятого поколения.
Согласно планам правительства, сети 5G будут изначально доступны в Сеуле и других мегаполисах, а к концу года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.
"Правительство намерено приложить все возможности, чтобы стать ведущим игроком в мире в области сетей 5G", — приводятся в пресс-релизе слова министра Ю Ён Мина.
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.
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