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Использование системы транспортировки упростит процесс отправки космонавтов на орбитальную станцию.
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Новости /  В мире  

Японские учёные протестировали космический лифт

5 сентября 2018 20:32
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Использование системы транспортировки упростит процесс отправки космонавтов на орбитальную станцию.
Прототип лифта, созданный командой инженеров-учёных из Университета Сидзуока, будет иметь размеры 6 см в длину и 3 см в ширину и высоту и будет способен транспортировать на орбиту небольшие предметы. Испытания уникальной системы доставки пройдут до конца сентября, пишет life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Прототип космического лифта будет отправлен на орбиту с помощью ракеты Н-2В, запуском которой займется космическое агенство Японии. Пуск, по предварительным данным, будет осуществлён на острове Танэгасима. Испытание новой системы транспортировки будет проводиться с помощью 10-метрового кабеля, закреплённого на двух мини-спутниках.

Цель эксперимента японских специалистов заключается в наблюдении за физическими особенностями материалов. Исследователи пытаются понять, сможет ли прототип лифта добираться с одного конца кабеля на другой без каких-либо проблем и приложения дополнительной энергии. В случае успеха японские специалисты приступят к строительству полноразмерной модели лифта, способного доставлять космонавтов с Земли на орбиту и обратно. Исследователи считают, что использование данной технологии упростит отправку грузов и людей на орбиту и позволит полностью отказаться от запусков ракет. 
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