Японские учёные протестировали космический лифт

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Прототип космического лифта будет отправлен на орбиту с помощью ракеты Н-2В, запуском которой займется космическое агенство Японии. Пуск, по предварительным данным, будет осуществлён на острове Танэгасима. Испытание новой системы транспортировки будет проводиться с помощью 10-метрового кабеля, закреплённого на двух мини-спутниках.Цель эксперимента японских специалистов заключается в наблюдении за физическими особенностями материалов. Исследователи пытаются понять, сможет ли прототип лифта добираться с одного конца кабеля на другой без каких-либо проблем и приложения дополнительной энергии. В случае успеха японские специалисты приступят к строительству полноразмерной модели лифта, способного доставлять космонавтов с Земли на орбиту и обратно. Исследователи считают, что использование данной технологии упростит отправку грузов и людей на орбиту и позволит полностью отказаться от запусков ракет.