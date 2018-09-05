Японские учёные протестировали космический лифт
5 сентября 2018 20:32
203
Прототип космического лифта будет отправлен на орбиту с помощью ракеты Н-2В, запуском которой займется космическое агенство Японии. Пуск, по предварительным данным, будет осуществлён на острове Танэгасима. Испытание новой системы транспортировки будет проводиться с помощью 10-метрового кабеля, закреплённого на двух мини-спутниках.
Цель эксперимента японских специалистов заключается в наблюдении за физическими особенностями материалов. Исследователи пытаются понять, сможет ли прототип лифта добираться с одного конца кабеля на другой без каких-либо проблем и приложения дополнительной энергии. В случае успеха японские специалисты приступят к строительству полноразмерной модели лифта, способного доставлять космонавтов с Земли на орбиту и обратно. Исследователи считают, что использование данной технологии упростит отправку грузов и людей на орбиту и позволит полностью отказаться от запусков ракет.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
181
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
412
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
916
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1571
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1069
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1970
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
419
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1340
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
940
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1029
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1021
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
757
Мероприятия