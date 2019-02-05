Японские СМИ заговорили о военной привлекательности Южных Курил

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— Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить межконтинентальную баллистическую ракету в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо, — пишут журналисты.Также гипотетическое размещение американских ракет на Южных Курилах позволит Японии и США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, контролировать единственный незамерзающий пролив —Екатерины между Кунаширом и Итурупом, а также быстрее отслеживать пуски российских ракет из Охотского моря.Japan Business Press делает вывод, что Южные Курилы представляют для РФ слишком большую военную ценность, поэтому "становится понятна вся сложность переговоров" Токио с Москвой. Однако издание отмечает, что без понимания этой ценности переговоры развиваться не смогут.