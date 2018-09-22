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Новости /  В мире  

Япония запустила грузовой корабль к МКС

22 сентября 2018 23:59
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Япония осуществила успешный запуск ракеты Н-IIВ с космическим грузовиком "Контори-7" с космодрома Танэгасима. Трансляция велась на сайте Японского аэрокосмического агентства (JAXA), передает life.ru.

Запуск ракеты переносился несколько раз, однако в 20:52 по московскому времени сегодня был произведён.

Космический грузовик доставит на МКС капсулу, которая спустит на Землю результаты экспериментов, проведённых на борту станции. Также предстоит проверить её устойчивость к нагрузкам при прохождении в твёрдых слоях атмосферы. 
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