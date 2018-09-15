Япония второй раз перенесла запуск беспилотного грузового корабля к МКС
15 сентября 2018 16:15
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Это уже второй перенос запуска, первоначально ракета должна была стартовать 11 сентября. Грузовой корабль должен доставить на МКС различные грузы, многие из которых необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа на станции.
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