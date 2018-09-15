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Новости /  В мире  

Япония второй раз перенесла запуск беспилотного грузового корабля к МКС

15 сентября 2018 16:15
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Грузовой корабль должен доставить на МКС различные грузы, многие из которых необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа на станции.
Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что запуск тяжёлой ракеты H-IIB с беспилотным кораблём Kounotori7 на Международную космическую станцию (МКС) отложен на неопределённый срок. Причиной стала необходимость дополнительной проверки систем тяги двигателя, передает life.ru.

Это уже второй перенос запуска, первоначально ракета должна была стартовать 11 сентября. Грузовой корабль должен доставить на МКС различные грузы, многие из которых необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа на станции. 
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