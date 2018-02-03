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Новости /  В мире  

Япония произвела запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520

3 февраля 2018 16:51
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Ее диаметр составляет всего 52 см, а вес — 2,6 тонны.​
Как пишет РБК, японское аэрокосмическое агентство (JAXA) произвело запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (08:03 мск). Как отмечает издание, ракета должна вывести на орбиту спутник связи.

Видео запуска разместил на своем сайте японский телеканал NHK.

Как отмечается на сайте JAXA, SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Диаметр SS-520 составляет 52 см, а ее вес — 2,6 т.​

Запуск SS-520 Япония также произвела в январе 2017 года. Старт состоялся с космодрома Утиноура, ракета была снабжена сверхмалым спутником. Его высота составляла всего 35 см.



Фото: NHK


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