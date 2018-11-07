Xiaomi создала надувную квартиру для жизни на Марсе
7 ноября 2018 23:43
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Помимо небольших габаритов, проект модульной "квартиры" имеет целый ряд других преимуществ. Одной из самых необычных систем, внедрённых в конструкцию марсианского жилья, стала система развёртывания — "пузырь", в котором могут с комфортом жить два человека, значительно расширяет рабочее пространство, надувается с помощью обычного воздуха под давлением и встраивается в транспортировочный модуль.
Разработчики отмечают, что модульное жильё такого типа можно объединять в "квартиры" побольше и создавать наиболее удобные для жизни пространства.
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