Вследствие аномальных морозов в США замерз Ниагарский водопад

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Как отмечают эксперты, абсолютный рекорд был зафиксирован в 2011 году, когда температура снизилась до -18.9° по Фаренгейту, однако тогда Ниагарский водопад замерз лишь частично. Таким образом, в этом году произошла настоящая аномалия.Сейчас к замерзшему чуду природы съезжается множество местных людей и туристов. Многие желают сфотографироваться на фоне водопада, а также просто полюбоваться красивейшим пейзажем.Фото: planetanovosti.com