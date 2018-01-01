Вследствие аномальных морозов в США замерз Ниагарский водопад
1 января 2018 18:16
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Как отмечают эксперты, абсолютный рекорд был зафиксирован в 2011 году, когда температура снизилась до -18.9° по Фаренгейту, однако тогда Ниагарский водопад замерз лишь частично. Таким образом, в этом году произошла настоящая аномалия.
Сейчас к замерзшему чуду природы съезжается множество местных людей и туристов. Многие желают сфотографироваться на фоне водопада, а также просто полюбоваться красивейшим пейзажем.
Фото: planetanovosti.com
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