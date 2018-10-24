Вслед за Соросом и Клинтоном. Обама тоже получил посылку с бомбой

127

Отмечается, что это устройство похоже на то, которое ранее нашли в доме Клинтонов в штате Нью-Йорк и в почтовом ящике рядом с домом финансиста Джорджа Сороса.В случае с экс-президентами опасные посылки нашла секретная служба, которая по-прежнему отвечает за жизнь бывших лидеров страны.