Вслед за Соросом и Клинтоном. Обама тоже получил посылку с бомбой
24 октября 2018 22:11
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Отмечается, что это устройство похоже на то, которое ранее нашли в доме Клинтонов в штате Нью-Йорк и в почтовом ящике рядом с домом финансиста Джорджа Сороса.
В случае с экс-президентами опасные посылки нашла секретная служба, которая по-прежнему отвечает за жизнь бывших лидеров страны.
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