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Новости /  В мире  

Вслед за Соросом и Клинтоном. Обама тоже получил посылку с бомбой

24 октября 2018 22:11
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Сообщается, что взрывное устройство и почерк преступления во всех трёх случаях схожи.
В офис экс-президента США Барака Обамы пришла посылка со взрывным устройством, передает life.ru. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что это устройство похоже на то, которое ранее нашли в доме Клинтонов в штате Нью-Йорк и в почтовом ящике рядом с домом финансиста Джорджа Сороса.

В случае с экс-президентами опасные посылки нашла секретная служба, которая по-прежнему отвечает за жизнь бывших лидеров страны. 
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