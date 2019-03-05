Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 5 марта, 20:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/03:
USD 65.8
-0.01
EUR 74.74
-0.06
Искать
Новости /  В мире  

Врачи заявили о возможном втором в истории излечении человека от ВИЧ

5 марта 2019 18:29
72
Британские врачи не обнаружили следов ВИЧ у пациента после пересадки костного мозга и курса терапии.
Британские врачи не обнаружили следов ВИЧ у пациента после пересадки костного мозга и курса терапии, передает РБК. Это второй случай в истории, пишет The Guardian.

Мужчина, который попросил врачей не раскрывать его личность, заразился ВИЧ в 2003 году, в 2012 году у него была диагностирована еще и разновидность рака крови — лимфома Ходжкина. В 2016 году для лечения рака врачи решили пересадить пациенту стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией CCR5, которая устойчива к ВИЧ.

Через три года после пересадки и спустя полтора года, после того как пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, тесты показали отсутствие ВИЧ в организме мужчины. Впрочем, один из его врачей, профессор, специалист по ВИЧ Равиндра Гупта предупредил, что говорить о полном излечении слишком рано, речь пока идет о ремиссии.

The Guardian отмечает, что, по мнению большинства экспертов, такой метод лечения немыслим для всех пациентов. Процедура пересадки дорогостоящая и рискованная, а такая мутация есть у «крохотного» количества человек.

Первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ, стал американец Тимоти Браун. В Германии ему также пересадили клетки с CCR5-мутацией для лечения лейкемии. Браун стал известен как Берлинский Пациент. Мужчину из Британии The Guardian по аналогии называет Лондонским Пациентом.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
636
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
661
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
680
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1391
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1214
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1080
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
622
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1130
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
854
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2843
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2520
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2784
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в парки города встречать весну
На площади Куйбышева в Самаре на 3 дня откроется Дом Дед мороза
Самарцев приглашают на Праздник весны - фестиваль «Весна. Красота. Женщина»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные