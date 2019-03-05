Врачи заявили о возможном втором в истории излечении человека от ВИЧ

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Мужчина, который попросил врачей не раскрывать его личность, заразился ВИЧ в 2003 году, в 2012 году у него была диагностирована еще и разновидность рака крови — лимфома Ходжкина. В 2016 году для лечения рака врачи решили пересадить пациенту стволовые клетки костного мозга от донора с редкой генетической мутацией CCR5, которая устойчива к ВИЧ.Через три года после пересадки и спустя полтора года, после того как пациент перестал принимать антиретровирусные препараты, тесты показали отсутствие ВИЧ в организме мужчины. Впрочем, один из его врачей, профессор, специалист по ВИЧ Равиндра Гупта предупредил, что говорить о полном излечении слишком рано, речь пока идет о ремиссии.The Guardian отмечает, что, по мнению большинства экспертов, такой метод лечения немыслим для всех пациентов. Процедура пересадки дорогостоящая и рискованная, а такая мутация есть у «крохотного» количества человек.Первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ, стал американец Тимоти Браун. В Германии ему также пересадили клетки с CCR5-мутацией для лечения лейкемии. Браун стал известен как Берлинский Пациент. Мужчину из Британии The Guardian по аналогии называет Лондонским Пациентом.