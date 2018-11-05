Впервые в истории человек вплавь обогнул Великобританию
5 ноября 2018 09:22
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Британец Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как обогнул вплавь Великобританию. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщил телеканал Sky News.
33-летний Эджли отправился в путь из приморского города Маргит 1 июня и стал вплавь по часовой стрелке огибать огромный остров. В пути его сопровождал моряк Мэттью Найт на катамаране, на борту которого Росс отдыхал и ночевал.
Отмечается, что британец находился в пути 157 дней, проплыл 3317 км и при этом ни разу не сошел на берег.
Эджли финишировал в той же точке на пляже Маргита, где стартовал более пяти месяцев назад, пишут "Известия".
Фото: REUTERS/Red Bull Media House
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