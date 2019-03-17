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Впервые в истории: в Индии ввели должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

17 марта 2019 23:08
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Ожидается, что в ведомстве локпала будут работать известные юристы и бывшие госчиновники, незамеченные в коррупции. Подобные ведомства должны появиться и на уровне штатов.
Индийские власти согласились ввести должность специального локпала (народного омбудсмена) по борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Как сообщаил в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве, первым в истории страны локпалом должен стать судья Пинаки Чандра Гхосе, бывший член Верховного суда, передает newsru.com.

Решение об этом было принято в пятницу на специальной встрече представителей парламента и Верховного суда, официальное объявление о назначении Гхосе будет сделано в ближайшее время. Ранее Верховный суд постановил назначить локпала до конца февраля, однако процедура затянулась.

Локпал получит право проверять деятельность всех государственных чиновников, в том числе министров, судей Верховного суда и даже премьер-министра (с ограничениями) на предмет причастности к коррупции.

При этом омбудсмен не должен подчиняться никакому ведомству, а быть независимым и действовать, реагируя на жалобы или запросы граждан. Ожидается, что в ведомстве локпала будут работать известные юристы и бывшие госчиновники, незамеченные в коррупции. Подобные ведомства должны появиться и на уровне штатов.

Борьбу за введение новой должности правозащитники и различные общественные деятели вели более 50 лет - с 1960 годов. Известный индийский общественник Анна Хазаре провел несколько голодовок, требуя от правительства ввести эту должность, однако только сейчас власти согласились ввести институт локпала. 
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