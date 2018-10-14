Возле Киево-Печерской лавры спецназ задержал десятки человек

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— Задержали около 30 молодых людей по неизвестным причинам, — говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация возле лавры в настоящее время спокойная, все посещают комплекс без помех.В то же время "РБК-Украина" сообщает об аресте 122 человек. По данным издания, 66 человек отправлены в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные по-прежнему находятся у входа в лавру, их заблокировали силовики.Фото: соцсети