Восьмого мальчика спасли из затопленной пещеры в Таиланде
9 июля 2018 21:21
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Всего 9 июля на поверхность вывели четверых подростков. Спасенных посадили в машину скорой помощи, однако о состоянии их здоровья не сообщается.
Операция по спасению подростков началась 8 июля, однако на ночь ее прекратили и возобновили 9 июля. В первый день были спасены четверо мальчиков. Глава МВД Таиланда Анупонг Паочинда сообщил, что их состояние хорошее.
23 июня в заповеднике «Понг Пха» в Таиланде пропали 12 футболистов в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер. Из-за ливней пещеру, в которой они были, затопило. Спасатели обнаружили пропавших только 2 июля, однако вывести их на поверхность не смогли. В операции по спасению детей задействованы тайские и иностранные аквалангисты, а также военнослужащие ВМС страны. При попытке спасения детей погиб один водолаз.
Свою помощь властям страны предложил глава Tesla Илон Маск.
Фото: globallookpress.com
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