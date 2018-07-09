Восьмого мальчика спасли из затопленной пещеры в Таиланде

261

Всего 9 июля на поверхность вывели четверых подростков. Спасенных ​посадили в машину скорой помощи, однако о состоянии их здоровья не сообщается.Операция по спасению подростков началась 8 июля, однако на ночь ее прекратили и возобновили 9 июля. В первый день были спасены четверо мальчиков. Глава МВД Таиланда Анупонг Паочинда сообщил, что их состояние хорошее.​23 июня в заповеднике «Понг Пха» в Таиланде пропали 12 футболистов в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер. Из-за ливней пещеру, в которой они были, затопило. Спасатели обнаружили пропавших только 2 июля, однако вывести их на поверхность не смогли. В операции по спасению детей задействованы тайские и иностранные аквалангисты, а также военнослужащие ВМС страны. При попытке спасения детей погиб один водолаз.Свою помощь властям страны предложил глава Tesla Илон Маск.Фото: globallookpress.com