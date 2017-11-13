Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд скончалась после аварии на соревнованиях
13 ноября 2017 09:05
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Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд скончалась после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу на турнире в Австралии, сообщает ТАСС.
Во время тестового заезда Борд врезалась в бетонный барьер. Девочка была госпитализирована сразу после инцидента, но врачи не смогли спасти ее жизнь, она скончалась от полученных травм. Отмечается, что до участия в соревнованиях допускаются дети, достигшие восьмилетнего возраста. Борд исполнилось восемь лет за три дня до турнира.
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