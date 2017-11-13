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Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд скончалась после аварии на соревнованиях

13 ноября 2017 09:05
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Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд скончалась после аварии на соревнованиях Девочке восемь лет за три дня до турнира.
Девочке восемь лет за три дня до турнира.

 Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд скончалась после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу на турнире в Австралии, сообщает ТАСС.

 Во время тестового заезда Борд врезалась в бетонный барьер. Девочка была госпитализирована сразу после инцидента, но врачи не смогли спасти ее жизнь, она скончалась от полученных травм. Отмечается, что до участия в соревнованиях допускаются дети, достигшие восьмилетнего возраста. Борд исполнилось восемь лет за три дня до турнира.

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