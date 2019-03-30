Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
30 марта 2019 14:20
4
Ранее группа Prodigy пригласила поклонников прийти на похороны Флинта. Фанаты со всего мира съехались в Британию, чтобы с флагами, песнями и музыкой проводить музыканта в последний путь. У церкви святой Девы Марии в городском районе Бокинг, где проходила служба, поклонники оставляли цветы.
Гроб несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down. За процессией следовала собака Флинта. На службе присутствовали только семья и близкие друзья артиста, однако церемония транслировалась через динамики. Прощальные речи произнесли ударник группы Лео Крабтри и актер Пол Кэй.
В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
237
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4089
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4720
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
541
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
823
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
793
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
378
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1008
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1031
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2009
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2280
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1358
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль