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Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

30 марта 2019 14:20
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Фанаты со всего мира съехались в Британию, чтобы с флагами, песнями и музыкой проводить музыканта в последний путь.
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Ранее группа Prodigy пригласила поклонников прийти на похороны Флинта. Фанаты со всего мира съехались в Британию, чтобы с флагами, песнями и музыкой проводить музыканта в последний путь. У церкви святой Девы Марии в городском районе Бокинг, где проходила служба, поклонники оставляли цветы.

Гроб несли до дверей церкви под композицию группы System of a Down. За процессией следовала собака Флинта. На службе присутствовали только семья и близкие друзья артиста, однако церемония транслировалась через динамики. Прощальные речи произнесли ударник группы Лео Крабтри и актер Пол Кэй.

В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой. 
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