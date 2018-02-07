Я нашел ошибку
Главные новости: 
В рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury.
Журнал Forbes составил первый рейтинг биткоин-миллионеров
Помещения должны быть просторными — не менее 4 м на человека, в комнатах необходимо установить вентиляцию, диван и соблюсти некоторые другие условия.
На стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018, создадут специальные изоляторы для буйных болельщиков
По правилам чемпионата, участники читают вслух, без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения. Участник, набравший больше всего баллов по итогам тура, получает подарок от главного партнера Чемпионата —
В СОУНБ состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»
Футбольные матчи пройдут в двух возрастных категориях: 12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.) и 14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р).
В Самаре пройдет футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
Ввод в эксплуатацию всего объекта - до 15 мая.
Освещение на Ново-Садовой в Самаре планируют восстановить в апреле
Они будут уничтожены.
На одной из овощных баз в Самаре обнаружено 240 килограмм санкционных помидоров черри
Его ждет колония.
Самарец по чужому паспорту получил более полумиллиона рублей кредитов
Оно признано самовольной постройкой.
В Самаре на пересечении XXII Партсъезда и Заводского шоссе снесут кафе «Самарка»
сегодня  Среда, 7 февраля, 17:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 57.22
0.59
EUR 70.93
0.43
Искать
Новости /  В мире  

Во Франции запретили пользоваться смартфонами в автомобилях

7 февраля 2018 09:37
161
Во Франции запретили пользоваться смартфонами в автомобилях
В случае нарушения водителя ждёт штраф в €135.

Правительство Франции изменило законодательство для разрешения вопроса о пользовании смартфоном в автомобиле. Фактически теперь французским водителям нельзя пользоваться смартфонами даже при выключенном двигателе или стоя на «аварийке». В случае нарушения водителя ждёт штраф в €135.

Запрет не распространяется только на специально отведённые парковки и автостоянки. Кроме того, можно принимать звонки, если автомобиль оснащен комплектом громкой связи.

Единственная ситуация, когда водителю можно пользоваться смартфоном за рулём — случилась поломка и авто удалось припарковать у обочины.

Кажется, такая мера вполне подошла бы и для России. Многие водители пользуются смартфоном не только во время движения, но и стоя в пробках (например, смотрят кино или общаются в мессенджерах), сообщает iphones.ru.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
501
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
532
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1755
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
593
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
586
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7226
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
377
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3454
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1991
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2423
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2312
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1941
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»
Жителей Самарской области приглашают посетить передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД»
В Самарском зоопарке выберут лучшую звериную пару
Весь список
Популярное
за сегодня

В Тольятти за злоупотребление служебным положением задержан сотрудник мэрии

335

Елена Лапушкина провела выездное совещание по подготовке к ЧМ-2018: она проверила как идет ремонт фасадов домов

329

Самарец по чужому паспорту получил более полумиллиона рублей кредитов

312
за неделю

Проект моста через Волгу в районе Климовки в Самаре создадут к марту 2018 года

2259

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2061

Житель Жигулевска обманом получил выплату в 100 тысяч рублей

1648
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда