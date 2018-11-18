Во Франции утвердили новый эталон килограмма
18 ноября 2018 21:10
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Изменены были определения ещё трёх единиц измерения: кельвин (термодинамическая температура), ампер (сила электрического тока) и моль (количество вещества).
Отмечается, что ранее новое определение получили секунда, метр и кандел (единица измерения силы света). Все изменения произошли в рамках обновления международной системы единиц (SI). Килограмм стал последней мерой, чьим эталоном является физический объект.
Ранее сообщалось, что учёные планируют отказаться от физического эталона единицы измерения веса, поскольку "цилиндр хранится под тремя герметичными стеклянными колпаками, но всё равно пылится".
Директор Международного бюро мер и весов Мартин Милтон сказал, что считает этот шаг "исторической вехой". Он отметил, что речь идёт об отказе от SI и создании новой системы единиц измерения.
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