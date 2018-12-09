Во Франции толпа протестующих ограбила Apple Store
9 декабря 2018 22:20
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«Желтые жилеты» видимо забыли ради чего они собрались изначально и стали требовать отставки президента страны.
В полицейских участках Франции уже содержится более 1500 человек, улицы контролируют 90 тыс. полицейских. Разве не идеально время для ограбления?
В минувшую субботу злоумышленники, воспользовавшись хаосом в городе, обчистили Apple Store в Бордо. Видео того, как с витрин магазина буквально сметали айпэды, макбуки, аймаки и айфоны, попало в Twitter.
Полиция города занимается расследованием, но, учитывая чрезвычайную ситуацию по стране, маловероятно, что мародеров найдут.
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