Во Франции обнаружен метеорит весом почти полтонны
21 октября 2018 23:19
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Примечательно, что метеорит был изъят из другого небесного тела весом более семи тонн, залегавшего на глубине более метра под землёй. По оценке исследователей, метеорит мог упасть более 55 тысяч лет назад.
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