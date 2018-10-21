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Во Франции обнаружен метеорит весом почти полтонны

21 октября 2018 23:19
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По оценке авторов исследования, небесное тело могло упасть более 55 тысяч лет назад.
Астрономы обнаружили 3 октября метеорит массой 477 килограммов на территории французского департамента Об. Космический объект стал самой крупной подобной находкой в истории страны. Об этом сообщает Астрономическое общество Франции, передает life.ru.

Примечательно, что метеорит был изъят из другого небесного тела весом более семи тонн, залегавшего на глубине более метра под землёй. По оценке исследователей, метеорит мог упасть более 55 тысяч лет назад. 
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