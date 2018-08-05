Во Франции из-за аномальной жары остановили реактор старейшей АЭС
5 августа 2018 22:03
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Концерн Electricite de France (EDF) временно остановил четыре энергоблока атомных станций из-за аномальной жары. Об этом сообщает газета La Parisienne.
Как уточняет издание, последний по счёту энергоблок № 1 АЭС в Фессенгейме был остановлен в 4:09 утра (5:09 мск) в субботу, 4 августа.
В компании пояснили, что установившаяся жара не позволяет соблюдать разрешения на тепловые выбросы в Большой Эльзасский канал: вода для слива не успевает остыть до 28 градусов и тем самым может пагубно сказаться на флоре и фауне водоёма.
После принятых мер в Фессенгейме в рабочем состоянии остаётся лишь один реактор.
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