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Во Франции испытали летающий мотоцикл. Видео

19 марта 2019 22:23
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В воздух его поднимают небольшие турбореактивные двигатели JetCat, размещенные в колесах. Конструкция мотоцикла позволяет увеличить их число с четырех до шести за счет установки двух дополнительных двигателей по центру.
Французская компания Lazareth Auto-Moto провела серию летных испытаний перспективного летающего четырехколесного мотоцикла LMV 496. Короткое видео, посвященное испытаниям мотоцикла, было опубликовано на YouTube, передает newsru.com.

Как пишет N+1, в отличие от так называемых ховербайков, LMV 496 оснащен колесами и может двигаться по дорогам, а в воздух его поднимают не роторы, а небольшие турбореактивные двигатели JetCat, размещенные в колесах. Конструкция мотоцикла позволяет увеличить их число с четырех до шести за счет установки двух дополнительных двигателей по центру.

Судя по видеоролику, перед взлетом водитель мотоцикла должен остановиться и выдвинуть специальную опору. После этого колеса расходятся в стороны и поворачиваются параллельно земле. Затем происходит запуск двигателей, и 140-килограммовый мотоцикл поднимается в воздух. Данные о скорости и дальности его полета в компании пока не приводят.

Недостаток информации может объясняться тем, что мотоцикл только начал проходить испытания. Пока что LMV 496 тестировали в режиме висения на высоте в один метр. Во всех случаях аппарат был пристегнут к специальной платформе вытяжными тросами.

Lazareth Auto-Moto планирует начать прием предзаказов на летающий мотоцикл в октябре этого года. Стоимость LMV 496 составит почти полмиллиона евро. 
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