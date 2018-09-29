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Новости /  В мире  

Власти Сингапура раздадут населению страны более $500 млн

29 сентября 2018 18:52
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В качестве награды за вклад в развитие экономики страны.
Власти Сингапура выплатят своим гражданам 511 миллионов долларов в качестве награды за вклад в развитие экономики страны. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, передает life.ru.

Награда предусмотрена для совершеннолетних жителей города — это примерно 2,8 миллиона человек. Сумма же выплат будет зависеть от дохода граждан за прошлый год.

Отмечается, что люди, которые заработали 28 тысяч сингапурских долларов, получат $219. Жителей, чей доход не превышает 100 тысяч местной валюты, ждёт награда в размере $146. А те, кто смог заработать более 100 тысяч сингапурских долларов, получат по $73.

Ранее сообщалось, что Сингапур вошёл в мировой список самых безопасных городов. 
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