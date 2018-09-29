Власти Сингапура раздадут населению страны более $500 млн
29 сентября 2018 18:52
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Награда предусмотрена для совершеннолетних жителей города — это примерно 2,8 миллиона человек. Сумма же выплат будет зависеть от дохода граждан за прошлый год.
Отмечается, что люди, которые заработали 28 тысяч сингапурских долларов, получат $219. Жителей, чей доход не превышает 100 тысяч местной валюты, ждёт награда в размере $146. А те, кто смог заработать более 100 тысяч сингапурских долларов, получат по $73.
Ранее сообщалось, что Сингапур вошёл в мировой список самых безопасных городов.
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