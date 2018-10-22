Власти США намерены узаконить существование только двух полов
22 октября 2018 19:16
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Отмечается, что американские госструктуры таким образом хотят внести ясность в определение пола. Планируется, что он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении.
При этом любые разногласия в этом вопросе будут решаться с помощью генетических тестов.
Если такое решение вступит в силу, то более чем 1,4 миллиона граждан США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне.
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