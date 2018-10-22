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Новости /  В мире  

Власти США намерены узаконить существование только двух полов

22 октября 2018 19:16
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Планируется, что он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить смену пола в документах. Об этом сообщает газета The New York Times, передает life.ru.

Отмечается, что американские госструктуры таким образом хотят внести ясность в определение пола. Планируется, что он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении.

При этом любые разногласия в этом вопросе будут решаться с помощью генетических тестов.

Если такое решение вступит в силу, то более чем 1,4 миллиона граждан США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне. 
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