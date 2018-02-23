Власти Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства
23 февраля 2018 13:30
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Власти Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Предполагается, что их планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и Европу. Об этом в твиттере сообщает РБК.
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