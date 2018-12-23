"Великолепные". Илон Маск оценил российские ракетные двигатели РД-180
23 декабря 2018 16:43
236
— Вызывает смущение, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на ракете Atlas, но конструкция двигателя великолепна, — написал он на своей странице в "Твиттере".
Ещё в прошлом году сообщалось, что американское правительство выделит финансирование Илону Маску на разработку двигателей, которые бы в США заменили бы РД-180.
В сентябре этого года компания United Launch Alliance, строящая ракеты Vulcan, сообщила, что РД-180 будут заменены двигателями компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джефу Безосу. Испытывать их начали ещё раньше.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
913
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
220
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
261
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1862
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
731
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1126
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1228
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1081
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1456
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1844
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1950
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3176
Мероприятия