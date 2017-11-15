Ватикан продаст с аукциона подаренный папе римскому Lamborghini

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Машину подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где проживает папа.Автомобиль будет продан на аукционе Sotheby’s. Выручка пойдет на благотворительность. В частности, на восстановление долины Ниневии (территория Ирака), где до начала боевых действий проживали христиане. Святой престол намерен сделать всё возможное, чтобы они туда вернулись.Уточняется, что цена Lamborghini Huracan в серийном исполнении начинается от €183 тыс., однако сделанный лично для папы римского автомобиль будет значительно дороже.