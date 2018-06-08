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В сингапурском аэропорту ​Чанги задержали двойника Ким Чен Ына

8 июня 2018 23:48
Его отпустили после двух часов допросов, настоятельно рекомендовав «избегать встреч на высшем уровне».
Сотрудники миграционной службы задержали в сингапурском аэропорту ​Чанги двойника северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает Bloomberg. Агентство указывает, что точное имя мужчины неизвестно, сам он из Гонконга и пользуется сценическим псевдонимом, называя себя Говардом (Howard X), передает РБК.

Когда именно произошло задержание двойника главы КНДР, мужчина в беседе с Bloomberg не пояснил, заметив, что прилетел в Сингапур «в преддверии исторического саммита (между северокорейским лидером и президентом США Дональдом Трампом. — РБК)». Эта встреча должна состоятся во вторник, 12 июня. Сотрудники миграционной службы, по словам Говарда, допрашивали его в течение двух часов, а после освободили, настоятельно рекомендовав ему «избегать встреч на высшем уровне».

«[Во время допроса] они спросили меня о том, каковы мои политические взгляды и был ли я связан с протестами или беспорядками в других странах», — рассказал двойник Ким Чен Ына, добавив, что, по его мнению, работники сингапурской миграционной службы пытались его «запугать».​ «Но если меня депортируют, это будет большой новостью», — добавил он.

В сингапурском пункте иммиграционного контроля не ответили на запрос агентства прокомментировать эту информацию.

Как сообщает Bloomberg, двойник северокорейского лидера Говард родился в Гонконге и впоследствии жил в Мельбурне. По информации агентства, на этих выходных, перед саммитом главы КНДР и президента США, он планировал выступить в Сингапуре вместе с двойником Дональда Трампа Деннисом Аланом. Участие Говарда в постановке, по его словам, спонсировали местные компании «для рекламных мероприятий». Какие именно фирмы пригласили двойника Ким Чен Ына в Сингапур, Говард не уточнил.

Прежде на саммите глав государств, как отмечает Bloomberg, пытались заработать и другие местные предприниматели. Они, в частности, приурочили к этому мероприятию продажу гамбургеров и тематических коктейлей.


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