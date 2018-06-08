В сингапурском аэропорту Чанги задержали двойника Ким Чен Ына
8 июня 2018 23:48
Когда именно произошло задержание двойника главы КНДР, мужчина в беседе с Bloomberg не пояснил, заметив, что прилетел в Сингапур «в преддверии исторического саммита (между северокорейским лидером и президентом США Дональдом Трампом. — РБК)». Эта встреча должна состоятся во вторник, 12 июня. Сотрудники миграционной службы, по словам Говарда, допрашивали его в течение двух часов, а после освободили, настоятельно рекомендовав ему «избегать встреч на высшем уровне».
«[Во время допроса] они спросили меня о том, каковы мои политические взгляды и был ли я связан с протестами или беспорядками в других странах», — рассказал двойник Ким Чен Ына, добавив, что, по его мнению, работники сингапурской миграционной службы пытались его «запугать». «Но если меня депортируют, это будет большой новостью», — добавил он.
В сингапурском пункте иммиграционного контроля не ответили на запрос агентства прокомментировать эту информацию.
Как сообщает Bloomberg, двойник северокорейского лидера Говард родился в Гонконге и впоследствии жил в Мельбурне. По информации агентства, на этих выходных, перед саммитом главы КНДР и президента США, он планировал выступить в Сингапуре вместе с двойником Дональда Трампа Деннисом Аланом. Участие Говарда в постановке, по его словам, спонсировали местные компании «для рекламных мероприятий». Какие именно фирмы пригласили двойника Ким Чен Ына в Сингапур, Говард не уточнил.
Прежде на саммите глав государств, как отмечает Bloomberg, пытались заработать и другие местные предприниматели. Они, в частности, приурочили к этому мероприятию продажу гамбургеров и тематических коктейлей.
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