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Новости /  В мире  

В сборной Германии на ЧМ-2018 произошёл раскол

27 августа 2018 17:14
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Конфликт якобы возник на почве разных жизненных интересов.
Немецкое издание Bild со ссылкой на Spiegel сообщает о серьёзном конфликте в стане сборной Германии во время чемпионата мира в России, передает life.ru. По данным издания, национальная команда раскололась на два лагеря. Костяк первого составили футболисты иностранного происхождения: Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Им в противовес образовалась группировка "типичных немцев" во главе с Томасом Мюллером и Матсом Хуммельсом.

Конфликт якобы возник на почве разных жизненных интересов. Боатенгу и его друзьям больше по душе рэп-культура, дорогие спорткары и роскошные украшения. Футболист даже читает рэп и снимает клипы.

Мюллер же является носителем классических немецких ценностей. Он предпочитает более тихий досуг, например поход в горы с женой.

Две группировки называли друга друга обидными прозвищами. Первых именовали "канакен" — это обидное ругательство по отношению к мигрантам, а вторых называли "картошка" — так турки смеются над немцами.

По данным издания, Мюллер частенько пародировал жесты и манеру общения детей мигрантов.

Ещё одним камнем преткновения двух лагерей стали невызовы в сборную некоторых футболистов. Первые были недовольны отсутствием в бундестим Лероя Сане, вторые — Сандро Вагнера.

"Мы понимаем, что в будущем нам придётся интенсивно посвящать себя вопросу взаимоотношений игроков с разным происхождением. В любом случае мы сделаем всё возможное, чтобы вновь стать настоящей командой"
Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф

В итоге всё закончилось для сборной Германии плачевно: действующий чемпион подвергся "проклятью" и не смог выйти из квартета с мексиканцами, шведами и корейцами. Немцы впервые в современной истории настолько сильно провалились. Последний раз сборная Германии ещё в статусе ФРГ не вышла из группы в 1978 году, но тогда всё равно попала в восьмёрку, а в плей-офф выходили только две команды — и сразу в финал. Так что на мундиалях такое впервые. На крупных турнирах — с 2004 года, потом немцы неизменно достигали минимум четвертьфинала, а обычно уезжали с медалями.

Отдельно досталось Месуту Озилу. Одной из причин раскола в сборной считается тот факт, что Озил вместе с Илкаем Гюндоганом перед ЧМ встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Оба футболиста имеют турецкие корни, но родились в Германии и защищают цвета немецкой национальной команды. В связи с этим СМИ и лидеры общественного мнения возмутились факту встречи с президентом Турции и словам Гюндогана "мой уважаемый президент".

Закончилось это тем, что Озил не выдержал критики и в 29 лет объявил об уходе из сборной Германии. Игрок заявил, что его неверно поняли и он больше не хочет слушать необоснованную критику от немецкой общественности. 


Фото: © Соцсети
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