В самом сухом месте США неожиданно обнаружилось огромное озеро
13 марта 2019 23:26
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После сильных дождей переполненные ручьи принесли во впадину большое количество воды. В конце зимнего периода такие явления встречаются здесь достаточно часто. В условиях пустыни жидкость не уходит в землю, а остается на поверхности, что приводит к наводнениям. Но в этот раз озеро удивило своими размерами. Представитель нацпарка Патрик Тейлор отметил изданию, что за шесть лет своей работы в этом месте он не видел ничего подобного.
Метеоролог Крис Дольче рассказал The Weather Channel, что 5 и 6 марта в Долине Смерти выпало 2,21 см осадков, что примерно в 3 раза больше среднего показателя за март (0,76 см) и больше трети от среднегодового количества осадков (6 см).
Эллиот Макгакен поделился фотографиями и видео удивительного озера в соцсетях:
Долина Смерти является самым засушливым местом в США. В некоторые годы здесь вообще не было осадков. Впадине Бэдуотер (86 м ниже уровня) принадлежит температурный рекорд для Западного полушария: 10 июля 1913 года температура воздуха поднялась до +56,7°C. Она является самой глубокой наземной впадиной на территории Северной Америки.
Местность представляет собой бассейн, накапливающий воду из нескольких небольших родников, однако скопление солей в бассейне делает ее непригодной для питья. Передвигаться по залежам соли в этом месте опасно, так как во многих местах они представляют собой лишь тонкую корку, отмечает Википедия.
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