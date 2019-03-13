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В самом сухом месте США неожиданно обнаружилось огромное озеро

13 марта 2019 23:26
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Озеро удивило своими размерами.
В калифорнийской Долине Смерти, которая известна на весь мир своими экстремальными погодными условиями, фотограф из Лос-Анджелеса Эллиот Макгакен сделал неожиданное открытие. Во впадине Бэдуотер он обнаружил огромное озеро, которого не было на картах. Свои снимки мужчина показал представителям местного национального парка, которые определили, что длина нового водоема составляет около 16 км, сообщает newsru.com со ссылкой на SFGate.

После сильных дождей переполненные ручьи принесли во впадину большое количество воды. В конце зимнего периода такие явления встречаются здесь достаточно часто. В условиях пустыни жидкость не уходит в землю, а остается на поверхности, что приводит к наводнениям. Но в этот раз озеро удивило своими размерами. Представитель нацпарка Патрик Тейлор отметил изданию, что за шесть лет своей работы в этом месте он не видел ничего подобного.

Метеоролог Крис Дольче рассказал The Weather Channel, что 5 и 6 марта в Долине Смерти выпало 2,21 см осадков, что примерно в 3 раза больше среднего показателя за март (0,76 см) и больше трети от среднегодового количества осадков (6 см).

Эллиот Макгакен поделился фотографиями и видео удивительного озера в соцсетях:

Долина Смерти является самым засушливым местом в США. В некоторые годы здесь вообще не было осадков. Впадине Бэдуотер (86 м ниже уровня) принадлежит температурный рекорд для Западного полушария: 10 июля 1913 года температура воздуха поднялась до +56,7°C. Она является самой глубокой наземной впадиной на территории Северной Америки.

Местность представляет собой бассейн, накапливающий воду из нескольких небольших родников, однако скопление солей в бассейне делает ее непригодной для питья. Передвигаться по залежам соли в этом месте опасно, так как во многих местах они представляют собой лишь тонкую корку, отмечает Википедия.


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