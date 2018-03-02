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В праздновании бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл примут участие 2640 человек, сообщил королевский дом Британии

2 марта 2018 21:58
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Самую большую группу приглашенных составят 1200 человек из разных уголков Великобритании, отобранных так, чтобы среди них были представители всех возрастов и всех слоев общества.
Как передает РБК, в праздновании бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл примут участие 2640 человек, представляющих различные слои британского общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы королевского дома Британии.

Имена приглашенных не раскрываются, известно лишь, что часть из них (200 человек) будут представителями благотворительных организаций, патроном которых является жених, еще 100 мест отданы ученикам двух расположенных рядом с Виндзорским замком, в часовне которого 19 мая пройдет церемония бракосочетания, школ, 610 мест — местным прихожанам, и 530 мест — сотрудникам дворцовых служб.

Самую большую группу приглашенных составят 1200 человек из разных уголков Великобритании, отобранных так, чтобы среди них были представители всех возрастов и всех слоев общества.

В сообщении пресс-службы королевского дома подчеркивается, что 2640 приглашенных примут участие во встречи принца и его невесты и их гостей в Виндзорском замке и проводах процессии после завершения церемонии бракосочетания.


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