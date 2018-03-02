В праздновании бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл примут участие 2640 человек, сообщил королевский дом Британии
2 марта 2018 21:58
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Имена приглашенных не раскрываются, известно лишь, что часть из них (200 человек) будут представителями благотворительных организаций, патроном которых является жених, еще 100 мест отданы ученикам двух расположенных рядом с Виндзорским замком, в часовне которого 19 мая пройдет церемония бракосочетания, школ, 610 мест — местным прихожанам, и 530 мест — сотрудникам дворцовых служб.
Самую большую группу приглашенных составят 1200 человек из разных уголков Великобритании, отобранных так, чтобы среди них были представители всех возрастов и всех слоев общества.
В сообщении пресс-службы королевского дома подчеркивается, что 2640 приглашенных примут участие во встречи принца и его невесты и их гостей в Виндзорском замке и проводах процессии после завершения церемонии бракосочетания.
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