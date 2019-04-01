В польском Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

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Фонд опубликовал фотографии, на которых видно, как священники и служки собирают книги и другие вещи в корзину, а потом бросают их в огонь. Сожжение, в частности, коснулось книг о Гарри Поттере, вампирах и оборотнях из серии "Сумерки", а также "Тайн древней медицины и магии". Вместе с ними в огонь попали маски и статуэтки, которые связаны с другими религиями и верованиями.Пользователи соцсетей узнали на снимках директора фонда "СМС с неба" ксенза Рафала Яросевича. Священнослужители объясняют, что их акция – это форма символической борьбы с вещами, которые противоречат заповедям божьим и католической церкви."Без божьего духа это трудно понять", - говорит один из участников акции.Участвовавший в церемонии священнослужитель Ян Кухарский заявил в ответ на вопрос о книгах о Гарри Потере, что этот тип литературы противоречит божьему слову и должен быть отброшен. Священник сообщил, что книги и вещи для сожжения в костел принесли верующие.