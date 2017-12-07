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В израильской армии появились первые женщины-танкисты

7 декабря 2017 13:44
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В израильской армии появились первые женщины-танкисты Они будут отправлены на южную границу Израиля.
Они будут отправлены на южную границу Израиля.

Всего были подготовлены 13 женщин, сообщает Times of Israil. Они будут отправлены на южную границу Израиля, где будут проходить службу в течение четырех месяцев.
В марте израильские военные заявили, что отобрали 15 женщин для участия в пилотной программе по обучению управлению танком. Цель программы — гендерное равноправие. Во время обучения две женщины выбыли. Женщины тренировались на израильских боевых танках Merkava-3.

Программа официально будет завершена в марте 2018 года. Тогда военные отчитаются о ее результатах, пишет РБК.

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