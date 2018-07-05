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В индийском штате суд постановил объявить животный мир штата юридическим лицом и наделить его правами человека

5 июля 2018 17:22
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Отмечается, что в ст. 21 Конституции прописано право на защиту жизни, однако по решению суда «слово «жизнь» включает в себя и фауну».
Высокий суд индийского штата Уттаракханд постановил объявить животный мир штата юридическим лицом и наделить его правами человека, сообщает РБК, со ссылкой на Hindustan Times.

Отмечается, что в ст. 21 Конституции прописано право на защиту жизни, однако по решению суда «слово «жизнь» включает в себя и фауну». Теперь животные не могут рассматриваться исключительно как «собственность». Всех жителей Уттаракханд объявили опекунами животных, которые ​должны защищать их благополучие.

​Весной высокий суд штата Уттаракханд объявил реки Ганг и Ямуна юридическими лицами. Решение было принято после рассмотрения иска местного жителя, жаловавшегося на захват прибрежной территории одного из притоков Ганга. В марте реку Уонгануи в Новой Зеландии наделили правами человека. За это боролось племя ​маори, которое считает реку своим предком.

 
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