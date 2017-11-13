В армии США разрешили служить людям с проблемной психикой

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Армия США отныне может принимать в свои ряды новобранцев с различными психическими проблемами, сообщает газета USA Today.

В ряды американских военных также будут принимать людей, имевших проблемы с алкоголем и наркотиками, страдавшие депрессией. Также разрешат служить тем, кто когда-либо занимался самоповреждением без суицидальных намерений.

Как уточняет издание, решение было принято еще в августе, но публично о нем не заявлялось. По данным журналистов, новые правила связаны с тем, что к сентябрю 2018 года американской армии необходимо рекрутировать 80 тыс. новобранцев. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп, который намерен расширить борьбу с террористическими группировками.

Ранее, когда было необходимо набрать 69 тыс. новобранцев, в США разрешили призывать в армию молодых людей, ранее употреблявших марихуану и тех, кто показал плохие результаты на вступительных испытаниях, пишут "Известия".