В Зимбабве пастор решил позвонить Богу с мобильного телефона
25 мая 2017 23:51
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Вначале позвонивший священник уточнил, туда ли попал, задал интересующие его вопросы касательно проблем одной из прихожанок, а после передал ей Божью волю, полученную через свой гаджет. Удивительно, но мужчина, не стесняется рассказывать, что у него есть номер телефона Бога.
Однако огласить этот номер он не спешит, ссылаясь на то, что время для откровений еще не настало. А пока пастор собирает средства со своих прихожан, чтобы в дальнейшем транслировать свои службы по телевидению.
Фото sotsproekt-ryazan.ru
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