В Зимбабве пастор решил позвонить Богу с мобильного телефона

64

Вначале позвонивший священник уточнил, туда ли попал, задал интересующие его вопросы касательно проблем одной из прихожанок, а после передал ей Божью волю, полученную через свой гаджет. Удивительно, но мужчина, не стесняется рассказывать, что у него есть номер телефона Бога.Однако огласить этот номер он не спешит, ссылаясь на то, что время для откровений еще не настало. А пока пастор собирает средства со своих прихожан, чтобы в дальнейшем транслировать свои службы по телевидению.Фото sotsproekt-ryazan.ru